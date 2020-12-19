وفاة وكيل «تربية السادات» متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفي صباح اليوم الدكتور محمد عنبر، وكيل كلية التربية الرياضية، بجامعة السادات في محافظة المنوفية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متأثرًا بإصابتة بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله الرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية، الأيام السابقة.ونعى وكيل كلية التربية الرياضية بالسادات، العشرات من زملائه وطلابه، مؤكدين حسن سمعته وسيرته الطيبة، ومساعدته للطلاب على مدار خدمته وتدريسه بالجامعة، مقدمين التعازي لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.وكان الدكتور محمد عنبر، وكيل كلية التربية الرياضية بالسادات، قد أصيب في بداية شهر ديسمبر الجاري بفيروس كورونا المستجد وخضع إلى العزل لتطبيق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية، عقب شعوره بأعراض المرض، وإثبات ذلك بالفحوصات الطبية، أعقب ذلك دخوله مستشفى خاصًا بالمنوفية بعد تدهور حالته الصحية إلى أن توفي صباح اليوم، وأشار الدكتور محمد أبونيا بكلية تربية رياضية السادات إلى أنه من المقرر دفن الجثمان بعد صلاة الظهر بمقابر العائلة في القاهرة.