«البيئة» تعتمد آلية جديدة لتقدير المخالفات بالمحميات الطبيعية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن عملية تحصيل الغرامات عن الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية بالمحميات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين، بما يضمن سلامة النظم الأيكولوجية بالمحميات الأرضية وعدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومي وحق الأجيال القادمة.وأضافت وزيرة البيئة، أن آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التي تم اعتمادها يتمثل فى تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالي للمخالفات بالمحميات الأرضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التي يتم استخدامها في العالم.وتقدمت فؤاد بالشكر للقائمين على وضع الآلية الجديدة لتقدير المخالفات بالمحميات الطبيعية بقطاع حماية الطبيعة لما بذلوه من جهد لخروج الآلية بهذا الشكل، والتي تحقق الحماية للموارد الطبيعية ويضمن حق الدولة والأجيال القادمة بالموارد الطبيعية.