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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مبيعات الشركات الكورية 3.2% في الربع الثالث

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي أن مبيعات الشركات الكورية الجنوبية تراجعت بوتيرة أبطأ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مع تحسن أداء قطاع التصنيع وسط تحسن الصادرات.

وانخفضت مبيعات الشركات المحلية بنسبة 2ر3 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متباطئة من انخفاض قياسي بلغ 1ر10 % في الربع الثاني، وفقا للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وتراجعت وتيرة الانخفاض في مبيعات الشركات في الربع الثالث، ولكنها سجلت انخفاضا للربع السابع على التوالي.

وتشمل البيانات ربع السنوية 20 ألفا و914 شركة خاضعة للتدقيق الخارجي.

وخلال الربع الماضي، تراجعت مبيعات قطاع التصنيع والشركات الكبرى بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث ظلت صادرات الرقائق قوية وزاد إنتاج السيارات رغم تفشي وباء كوفيد.19-

كما شهد قطاع التصنيع انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6ر1 % على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض قدره 7ر12 % على أساس سنوي في الربع الثاني. وانخفضت مبيعات الشركات الكبرى بنسبة 6ر3 % على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض بنسبة 3ر11 % في الربع الثاني.

وبحسب المركزي الكوري، تحسنت ربحية الشركات أيضًا في الربع الثالث، بفضل زيادة أرباح شركات صناعة الإلكترونيات والبتروكيماويات.

وبلغ متوسط نسبة الربح التشغيلي 6 % في الربع الثالث، مقارنة بـ 7ر4 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهو مقياس للصحة المالية، بلغ 8ر86 % بنهاية سبتمبر الماضي.

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