«التعاون الإسلامي» ترحب بتنفيذ «اتفاق الرياض»

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، اليوم السبت، بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (اتفاق الرياض) والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية.وأشاد العثيمين في بيان صحفي، بجهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بتسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) وحرصهما على استقرار اليمن.فيما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم السبت، باتفاق الرياض ولاسيما تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.ووصف غريفيث هذه الخطوة بالمهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، داعيا إلى ضرورة إشراك المرأة اليمنية في مجلس الوزراء ومناصب صنع القرار.يأتي هذا فيما رحبت كلا من اليمن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة باتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة.