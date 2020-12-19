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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة محمد رمضان بتهمة «الإساءة للمصريين» اليوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري بنشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قد تقدم محامي بدعوى قضائية ضد «رمضان» قال فيها، إنه ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين «عومير أدام» في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه، ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحد سافر غير مسؤول اعتاد عليه «نمبر وان» كما يدعي لنفسه، خلاف تلك الصورة كانت أعماله التي لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح بسرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة.

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

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