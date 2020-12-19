أوكرانيا تصنف مصر «آمنة» للسفر.. وتركيا «خطر»

حدثت أوكرانيا قائمة وجهات السفر الآمنة، والتي تضم الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا إلى حد كبير، وطالبت مواطنيها ممن سافوا لدول "القائمة الحمراء" بضرورة العزل الذاتي المنزلي.ووفقا لموقع "unian" الأوكراني، فقد حدثت وزارة الصحة قائمة دول المنطقة "الحمراء" و"الخضراء" اعتبارًا من 18 ديسمبر 2020، ووفقا للخدمة الصحفية للوكالة الحكومية للتنمية السياحية.وبقيت مصر من بين الوجهات السياحية الشهيرة في المنطقة "الخضراء" للسياح الأكورانيين، بعد أن زادت مرة أخرى من متطلبات اختبارات فيروس كورونا للسياح، وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إنه عند العودة من مصر لا يتعين على المواطن إجراء اختبار كورونا أو الخضوع للعزل المنزلي.ووفقا للتحديث الأخير، فإن تركيا، الوجهة التي تحظى بشعبية بين السياح الأوكرانيين، أصبحت الآن في المنطقة "الحمراء"، ما يعني أنه عند الوصول من هذا البلد، سيتعين على الأوكرانيين الذهاب للعزل الذاتي، وفي الوقت نفسه، فرضت تركيا الحجر الصحي الصارم، والذي من المقرر أن يتحول إلى إغلاق كامل بحلول عطلة رأس السنة الجديدة.