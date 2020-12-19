رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحباط تهريب «شيش» وسجائر وساعات بـ«ربع مليون جنيه» في مطار برج العرب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية والعدسات الطبية، قبل تهريبها من الخارج عبر مطار برج العرب بدون دفع الرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن الموانئ، إخطارا من ضباط مباحث مطار برج العرب الدولى، بالاشتراك مع رجال الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية والعدسات الطبية والهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة قادمة من الشارقة بالإمارا اشتبه فى الراكبة "و. م" جزائرية الجنسية، والتي ظهرت عليها علامات القلق والارتباك عند اجتيازها منطقة إتمام الإجراءات الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تود الإقرار عنها أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي كتابة في الإقرار الجمركي.

وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز فحص الأمتعة، تم تأكيد الاشتباه بمسئول الفحص، على الفور تم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة، تبين وجود 238 قطعة شيش وسجائر إلكترونية ومستلزماتها و86 قطعة عدسات طبية لاصقة ومستلزماتها و9 هواتف محمولة وساعات ذكية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 275 ألف و700 جنيه، تم تحرير المحضر ضبط جمركي برقم 16 لسنة 2020، وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تسعة بحوث تطبيقية ونظرية فى العدد الأول من مجلة خطابات الجزائرية

دراسة: جراحات المياه البيضاء فى مرحلة الطفولة قد تؤدى إلى إتلاف العصب البصرى

دراسة تشير إلى ارتباط الكوابيس بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة