إحباط تهريب «شيش» وسجائر وساعات بـ«ربع مليون جنيه» في مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية والعدسات الطبية، قبل تهريبها من الخارج عبر مطار برج العرب بدون دفع الرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى مدير أمن الموانئ، إخطارا من ضباط مباحث مطار برج العرب الدولى، بالاشتراك مع رجال الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية والعدسات الطبية والهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة قادمة من الشارقة بالإمارا اشتبه فى الراكبة "و. م" جزائرية الجنسية، والتي ظهرت عليها علامات القلق والارتباك عند اجتيازها منطقة إتمام الإجراءات الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تود الإقرار عنها أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي كتابة في الإقرار الجمركي.وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز فحص الأمتعة، تم تأكيد الاشتباه بمسئول الفحص، على الفور تم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة، تبين وجود 238 قطعة شيش وسجائر إلكترونية ومستلزماتها و86 قطعة عدسات طبية لاصقة ومستلزماتها و9 هواتف محمولة وساعات ذكية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 275 ألف و700 جنيه، تم تحرير المحضر ضبط جمركي برقم 16 لسنة 2020، وأخطرت النيابة التحقيقات.