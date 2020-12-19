12 ألف إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت المكسيك اليوم السبت 12248 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و762 وفاة.وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية ان اجمالي الاصابات ارتفع في البلاد إلى مليون و301546 حالة بينما بلغت الوفيات 117 ألفا و249.وقالت الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.