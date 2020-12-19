اليوم.. أولى جلسات محاكمة تباع بتهمة قتل مواطن في دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة تباع لاتهامه بجريمة قتل مواطن في دار السلام.تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفي انور مؤمن وامانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.وكشف أمر إحالة المتهم "محمد.ع" 27 سنة يعمل تباع إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه عماد جلال عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك أداة "حجر" وما إن أيقن استغراق المجني عليه في سبات عميق إلا ووجه إليه عدة ضربات باستخدام الحجر فأحدث ما به من الاصابات الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب تلك الجناية تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى ارتبطت بها وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلا إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو عدم حمل المجني عليه أية مبالغ مالية، كما أحرز أداة "حجر "مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والأموال على النحو المبين بالتحقيقات.