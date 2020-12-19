736 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت 736 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 50 ألفا و890 إصابة.يشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في العاصمة اليابانية كانت قد تخطت لليوم الرابع على التوالي حاجز الـ600 إصابة.