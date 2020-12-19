قتيل و4 مصابين في انفجار بمصنع كيماويات بالصين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة بجروح وفقد اثنان آخران في انفجار بمصنع للكيماويات في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين صباح اليوم السبت.وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن الحادث وقع حوالي الساعة 12:46 من صباح اليوم السبت بتوقيت بكين، في مصنع للكيماويات في مدينة "آندا"، حيث تمت السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين.وفتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.