الجيش التركي يقصف مناطق حدودية شمال العراق

قصف الجيش التركي اليوم السبت، مناطق حدودية في محافظة دهوك شمال العراق، حيث شنت قوات الطيران والمدفعية التابعة للجيش التركي شنت قصفا مزدوجا مكثفا أصاب عددا من القرى شمال قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.وكما استهدف القصف التركي 8 قرى في بلدتي باتيفا ودركار شمال قضاء زاخو، ولم تكشف السلطات عن حجم الخسائر الناتجة عن هذا القصف، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.