رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:07 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت الموافق 19-12-2020، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وأن تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27

موضوعات متعلقة

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

تفاصيل مثيرة فى اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تسعة بحوث تطبيقية ونظرية فى العدد الأول من مجلة خطابات الجزائرية

دراسة: جراحات المياه البيضاء فى مرحلة الطفولة قد تؤدى إلى إتلاف العصب البصرى

دراسة تشير إلى ارتباط الكوابيس بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة