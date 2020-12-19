تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت الموافق 19-12-2020، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وأن تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 19درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 27درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 24درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27