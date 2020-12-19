إغلاق طريق السويس الصحراوى بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إغلاق طريق السويس الصحراوى من الكيلو 61 حتى الكليو 109، لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.كما تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.