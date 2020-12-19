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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطبية التركية تتهم حكومة أردوغان بالتلاعب بأعداد إصابات كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
هدير سند
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قالت سيبنيم كورور فينجانجي عضو المجلس التنفيذي للجمعية الطبية التركية، إن تلاعب الحكومة التركية، بالبيانات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يمنعنا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية بالحياة العملية في المدارس ووسائل النقل العام"، حسب موقع أحوال التركي.

وأضافت "فينجانجي" أن مثل هذا الإهمال هو انتهاك للحق في الصحة والحياة، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين، والتي لن تعلن عنها الحكومة.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، أمس الجمعة، إذ تم تشخيص 26 ألفًا و410 حالة إصابة جديدة، منهم 4 آلاف و103 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأعلن قوجه، أن العدد الإجمالي لإصابات "كورونا" في تركيا، بلغ مليونًا و982 ألفًا و90 حالة إصابة، وأن عدد الوفيات اليوم بلغ 246 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17 ألفًا و610 حالة.

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