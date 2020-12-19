كاتب تركى: تركيا فشلت فى طلب لقاح كورونا واعتمدت على التصريحات العنجهية

كشف الكاتب هالوك أوزدالجا، في مقال له عن فشل تركيا في طلب لقاح فيروس كورونا المستجد، معللا ذلك بأربعة أسباب منها تباطؤ الدولية التركية في تقديم الطلبات، وفشلها في إدارة المخاطر من خلال عدم التحوط من رهاناتها والاعتماد على لقاح واحد لفترة طويلة، وثقتها المفرطة في إنتاج لقاح محلي في تصريحات عنجهية أطلقها وزير الصحة التركي.وأضاف "هالوك" في مقاله بموقع أحوال التركي، أنه بحلول نهاية الصيف الماضي اتضح أنه بحلول نهاية العام الحالي ستقود 10الي 12 شركة بين أكثر من 100 شركة مرشحة سباق اللقاحات وأننا سنشهد أكثر من لقاح واحد فعال وآمن، وكان الجميع يلاحق اللقاح بالتأكيد وكانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة، وكانت جميع البلدان ذات القوة الشرائية سريعة في التحرك باستثناء تركيا.فعلى سبيل المثال، اتبع الاتحاد الأوروبي ما يلي: خطط لتشكيل حزمة طلبات لقاح تشمل ستة على الأقل مع لقاحين أو ثلاثة منتجة بكلتا الطريقتين كان الأمر بسيطا جدا، لافتا أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر، كتبت عن هذا وتساءلت عن تفاصيل صفقات تركيا حول اللقاح وعن تقنية الإنتاج التي ستختارها وماهية الاحتياطات التي أعدتها لتقليل المخاطر، لكن دون استحابة.وأضاف أن وزير الصحة التركي قال في تصريحات له أن "تركيا لن تطلب لقاحات بعد سنة 2021، لأنها ستعتمد ما انتجته محليا بحلول ذلك الوقت"، مشيرا أنه لا يوجد بلد يضع خططا على افتراض أن أي لقاح معين سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ معين، حتى لو كان المنتج من دولته.