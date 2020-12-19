رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب تركى: تركيا فشلت فى طلب لقاح كورونا واعتمدت على التصريحات العنجهية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هدير سند
طباعة
كشف الكاتب هالوك أوزدالجا، في مقال له عن فشل تركيا في طلب لقاح فيروس كورونا المستجد، معللا ذلك بأربعة أسباب منها تباطؤ الدولية التركية في تقديم الطلبات، وفشلها في إدارة المخاطر من خلال عدم التحوط من رهاناتها والاعتماد على لقاح واحد لفترة طويلة، وثقتها المفرطة في إنتاج لقاح محلي في تصريحات عنجهية أطلقها وزير الصحة التركي.

وأضاف "هالوك" في مقاله بموقع أحوال التركي، أنه بحلول نهاية الصيف الماضي اتضح أنه بحلول نهاية العام الحالي ستقود 10الي 12 شركة بين أكثر من 100 شركة مرشحة سباق اللقاحات وأننا سنشهد أكثر من لقاح واحد فعال وآمن، وكان الجميع يلاحق اللقاح بالتأكيد وكانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة، وكانت جميع البلدان ذات القوة الشرائية سريعة في التحرك باستثناء تركيا.

فعلى سبيل المثال، اتبع الاتحاد الأوروبي ما يلي: خطط لتشكيل حزمة طلبات لقاح تشمل ستة على الأقل مع لقاحين أو ثلاثة منتجة بكلتا الطريقتين كان الأمر بسيطا جدا، لافتا أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر، كتبت عن هذا وتساءلت عن تفاصيل صفقات تركيا حول اللقاح وعن تقنية الإنتاج التي ستختارها وماهية الاحتياطات التي أعدتها لتقليل المخاطر، لكن دون استحابة.

وأضاف أن وزير الصحة التركي قال في تصريحات له أن "تركيا لن تطلب لقاحات بعد سنة 2021، لأنها ستعتمد ما انتجته محليا بحلول ذلك الوقت"، مشيرا أنه لا يوجد بلد يضع خططا على افتراض أن أي لقاح معين سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ معين، حتى لو كان المنتج من دولته.

موضوعات متعلقة

صندوق النقد الدولى يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تسعة بحوث تطبيقية ونظرية فى العدد الأول من مجلة خطابات الجزائرية

دراسة: جراحات المياه البيضاء فى مرحلة الطفولة قد تؤدى إلى إتلاف العصب البصرى

دراسة تشير إلى ارتباط الكوابيس بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة