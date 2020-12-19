دراسة إيطالية: تركيا من أكثر الدول المهددة للسلام فى العالم بعد إيران

أعد معهد البحوث السياسية الدولية في إيطاليا، قائمة أكبر الدول تهديدًا للسلام في العالم، بمناسبة نهاية العام الحالي، وكانت تركيا واحدة من ثلاث دول مثلت تهديدًا للسلام في العالم بناء على نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإيطالي الشهير.وذكر موقع "جمهوريت" التركي، أنه حسب استطلاع نهاية العام الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية، فإن تركيا احتلت لأول مرة مرتبة بين الدول الثلاث الأولى التي تمثل تهديدًا للعالم بنسبة 14%.ووفقًا للدراسة ارتفعت تركيا في قائمة الدول المهددة للسلام خلال السنوات الخمس الماضية، ودخلت لأول مرة بين الدول الثلاث التي يعتبرها الإيطاليون أكبر تهديد، فيما احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 27 %، واحتلت إيران المرتبة الثانية تهديدًا للعالم بنسبة 15%.