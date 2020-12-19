رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة إيطالية: تركيا من أكثر الدول المهددة للسلام فى العالم بعد إيران

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
تركيا
تركيا
هدير سند
طباعة
أعد معهد البحوث السياسية الدولية في إيطاليا، قائمة أكبر الدول تهديدًا للسلام في العالم، بمناسبة نهاية العام الحالي، وكانت تركيا واحدة من ثلاث دول مثلت تهديدًا للسلام في العالم بناء على نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإيطالي الشهير.

وذكر موقع "جمهوريت" التركي، أنه حسب استطلاع نهاية العام الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية، فإن تركيا احتلت لأول مرة مرتبة بين الدول الثلاث الأولى التي تمثل تهديدًا للعالم بنسبة 14%.

ووفقًا للدراسة ارتفعت تركيا في قائمة الدول المهددة للسلام خلال السنوات الخمس الماضية، ودخلت لأول مرة بين الدول الثلاث التي يعتبرها الإيطاليون أكبر تهديد، فيما احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 27 %، واحتلت إيران المرتبة الثانية تهديدًا للعالم بنسبة 15%.

موضوعات متعلقة

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تسعة بحوث تطبيقية ونظرية فى العدد الأول من مجلة خطابات الجزائرية

دراسة: جراحات المياه البيضاء فى مرحلة الطفولة قد تؤدى إلى إتلاف العصب البصرى

دراسة تشير إلى ارتباط الكوابيس بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة