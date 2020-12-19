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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

النواب البحرينى: قطر تنتهك حقوق الإنسان للعمال وتدعم الإرهاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
عمار البناي
عمار البناي
أمينة ذكى
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أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، النائب عمار البناي، أن انتهاكات النظام القطري وتجاهله المستمر لمبادئ حقوق الانسان شملت كافة أفراد المجتمع القطري دون استثناء، حيث شملت دائرة الانتهاكات المواطنين والقبائل والمعارضين.

وتابع البناي لقد حصلت العمالة الوافدة على نصيب الأسد من الانتهاكات، حيث يعاني العمال الوافدين في قطر من انتهاكات كبيرة يمارسها النظام القطري ضدهم، ولاسيما مع ازمة كورونا، حيث توقفت العديد من الشركات القطرية عن دفع رواتب العمال التي تعتبر بسطية إلى حد كبير، مما جعل العمال في حالة صعبة ناهيكم عن عدم قدرتهم على عدم شراء لطعام والشراب بل واجبارهم على العودة لأوطانهم.

وتابع البناي، أن الشركات القطرية تستغل العمال بأبشع الطرق، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان.

وأشار البناي إلى أن النظام القطري يدعم الجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، ولكنه لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفظة جدًا.

ولفت البناي إلى أن انتهاكات حقوق الانسان جزء من نهج النظام القطري لأن النظام القطري يمارس هذه الانتهاكات أيضا مع بعض أبناء الأسرة الحاكمة، فحقوق الانسان معدومة في قطر، حيث يواصل النظام القطري تعذيب وخطف قصري خصوصا المعارضين وأبناء القبائل العريقة والرافضين للسياسات القطرية الداعمة للارهاب.

وكشف البناي عن رفضه لما تعرضت له القبائل القطرية من انتهاكات فادحة وفاضحة لأبناء قبائل الغفران القطرية، وقيام الدولة بطرد غالبيتهم خارج البلاد، وادخال المئات منهم إلى السجون القطرية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التملك.

وأضاف البناي: لقد دعمت قطر الارهابيين ماديا ولوجستيا، اضافة إلى تحويل الدوحة لفندق خمس نجوم لزعماء هذه الجماعات الارهابية والمرتزقة.

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