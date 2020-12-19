واشنطن تخطط لإغلاق آخر قنصليتين أمريكيتين فى روسيا

قال موقع ذي هيل الأمريكي اليوم السبت نقلا عن مصادره في وزارة الخارجية الأمريكية، ان الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لإغلاق آخر قنصليتين أمريكيتين في روسيا.وتابع الموقع وفقا لمصارده أن خطط إغلاق القنصليتين الأمريكيتين هو رد على تقييد موسكو لعدد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الامريكي اليوم السبت مايك بومبيو: إنه من الواضح جدا أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة على الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية منذ قليل.وقال بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو": "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.