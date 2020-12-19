الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، الفيلم اللبنانى "ترويقة فى بيروت" للمخرجة فرح الهاشم، في السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.وقال السيناريست والناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن الفيلم بطولة "بديع ابو شقرا، ناتاشا شوفاتى، فرح الهاشم، محمود حجيج"، وقد نال العديد من الجوائز، منها جائزة درع الإبداع من وزارة الثقافة اللبنانية عام 2015، كما حصل على تنويه من مهرجان الإسكندرية فى مسابقة نور الشريف للأفلام الروائية الطويلة 2015، وتم عرضه فى أكثر من 30 مدينة عربية وأجنبية فى فرنسا وإيطاليا ولوس انجلوس ونيويورك، وكرم الفيلم فى ( بلدية البندقية) بإيطاليا.ووجه مركز الثقافة السينمائية، الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين، للحضور ومشاهدة الفيلم بمقره ( ٣٦ شارع شريف - القاهرة )، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة رواد المركز والعاملين.