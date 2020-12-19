تسعة بحوث تطبيقية ونظرية فى العدد الأول من مجلة خطابات الجزائرية

يتضمن العدد الأول من مجلة "خطابات" التي يصدرها مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات في الجزائر، ويرأس تحريرها الدكتور عماد عبد اللطيف، تسعة بحوث؛ ثمانية منها مؤلّفة، وبحث واحد مترجم. وباستثناء البحث المترجم، فإن بقية البحوث تطبيقية، تقدم تحليلات لخطابات عمومية وأدبية متنوعة.وعنيت ثلاثة من هذه البحوث بالخطاب السياسي، هي "آليات الشرعنة في خطاب التقاعد" لأحمد الوظيفي، و"مقاربة تداولية للخطاب السياسي المغربي المعاصر لرضوان نحال، و"التقليل من الخصم في الخطاب السجالي" لياسين الشعري.وحظي الخطاب التربوي ببحثين مستقلين هما "بلاغة جمهور خطاب التّعلّم" لعابد دروش، و"الخطاب التربوي الإصلاحي بالمغرب" لسعيد بكار. في حين تناول بحث "الخصائص الحجاجية في الخطاب السجالي" لمحمد الوردي السجالات الأدبية النثرية، عالج بحث "التحليل الدلالي للضمائر والإحالة الخارجية في مرثية شوقي لحافظ" لعمرو عطيفي الخطاب الشعري، وعلى نحو قريب، اهتم بحث "انحطاط الشرق عند جيل لو كليرك في رحلة من موغادور إلى بسكرة" لأصيل الشابي بدراسة خطاب الرحلة الأدبية، وعالج بحث "النص التفاعلي" لإبراهيم الشتوي الخطابات الأدبية التفاعلية التي أتاحت وجودها تقنيات التواصل الراهنة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).وتعددت المقاربات في الدراسات المنشورة بين التحليل الحجاجي، والتحليل الناقد للخطاب، والتداولية، وبلاغة الجمهور، والتحليل الثقافي، والأسلوبيات، وتنوعت الأنواع المدروسة بين الخطبة السياسية، والتقرير التربوي، والقصيدة، والرحلة الأدبية، والسجال النثري، والمحاضرة المدرسية واستجابات الطلاب لها، والتعليقات الإلكترونية على النصوص.وفي حين انشغلت جميع الدراسات المؤلفة بخطابات عربية حديثة ومعاصرة، اهتمت الدراسة المترجمة – وعنوانها "البلاغة" للمؤلف بريت إنجرام والمترجم معتز سلامة – بخطابات أمريكية معاصرة، وقدمت مقاربة لمفهوم البلاغة من منظور ثقافي."خطابات"، مجلة فصليّة محكمة تعنى بنشر دراسات الخطاب، وتنشر دراسات تطبيقية في أنواع الخطابات المختلفة؛ الدينية، والسياسية، والأدبية، والاجتماعية، والإعلامية، والتربوية، والرياضية، والإشهارية، وغيرها، كما تنشر دراسات نظرية في منهجيات تحليل الخطاب مثل التحليل النقدي للخطاب، وتحليل المحادثة، وتحليل السرد، ودراسات الحجاج، وبلاغة الجمهور، وغيرها.