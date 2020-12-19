رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصر ثقافة بنى سويف

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:52 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
أ ش أ
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف.

وناقش قصر ثقافة بني سويف كتاب "الغذاء داء ودواء" تأليف حجازي حجاج، إلى جانب محاضرة بعنوان "كيف تتحكم في انفعالاتك"، وأخرى عن "الإجراءات المادية الملموسة والفرق بين ذاكرتي ram–rom" بنادي تكنولوجيا المعلومات.

وعقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء عزت إبراهيم، سيد عبد العال، وأدار اللقاء الشاعرة دعاء عبد المنعم وأسامة بدر، كما قدم مسرح قصر ثقافة بني سويف عرض فني لفرق الموسيقي العربية، والفنون الشعبية، بينما نظم بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية حول شعر الفصحى للشاعر أحمد جلال.

وضمن أنشطة "أونلاين" قدمت الصفحة الرسمية للفرع عدد من ورش الفنون التشكيلية وهي ورش "عمل مقلمة من خامات البيئة ببيت ثقافة الفشن، صناعة عرائس قفازات بمكتبة النادي الرياضي، تعليم الموزيك بمكتبة الحي الثاني، صناعة ظرف بالورق الملون مكتبة منشاة عاصم، عمل حصالة من خامات البيئة ببيت ثقافة ببا، رسم عن أضرار التدخين لبيت ثقافة اهناسيا المدينة للفنانة التشكيلية سيلفيا زكي، عمل عروسة يد بمكتبة ابوصير الملق، رسم بالزلط علي الورق بيت ثقافة ابوسليم، وأخرى لتشكيل عصيان الاستيك ورسم بالاستنسل، عمل أشكال هندسية من الورق الملون لمكتبة سمسطا، برواز للأطفال قصر ثقافة شرق النيل".

وقدم الفرع ضمن سلسلة محاضرات التذوق البصري "فن الكولاج، معلقة شجرة الكريسماس" للفنانة التشكيلية زهراء سعيد، إلى جانب محاضرة حول "كيفية المحافظة على البيئة" قدمها مسؤول النشاط بمكتبة دلاص تناولت دور المجتمع والفرد في الحفاظ على البيئة، وأخرى عن حقوق الطفل قدمتها أسماء أحمد أسامة معلم تريبة إيجابية، تناولت حقوق الطفل النفسية والمعنوية التى ترجع بأثر إيجابي على خروج جيل صحي وسوي وناجح للمجتمع، كما بثت الصفحة مائدة مستديرة عن "دور الثقافة في حياتنا" لمكتبة الطفل والشباب ابوصير الملق، وحلقة نقاشية حول "أهمية التعليم" لمكتبة أبوصير الملق، إلى جانب ورشة حكي "الشجرة المغردة" لمكتبة سمسطا، بالإضافة إلى اللقاء الأدبي للمواهب بسمسطا ونادي أدب الطفل.

موضوعات متعلقة

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

تفاصيل مثيرة فى اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

صندوق النقد الدولى يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تسعة بحوث تطبيقية ونظرية فى العدد الأول من مجلة خطابات الجزائرية

دراسة: جراحات المياه البيضاء فى مرحلة الطفولة قد تؤدى إلى إتلاف العصب البصرى

دراسة تشير إلى ارتباط الكوابيس بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة