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السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميا.. واشنطن تتهم موسكو باختراق وكالاتها ووزارتها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:49 ص
بومبيو
بومبيو
أمينة ذكى
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قال وزير الخارجية الامريكي اليوم السبت مايك بومبيو، إنه من الواضح جدا أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة على الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية منذ قليل.

وقال بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو": "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.

وكانت مجلة "بوليتيكو" Politico الأمريكية عن تعرض دائرة الطاقة الأمريكية وإدارة الأمن القومي النووي، لاختراق في إطار الهجمة السيبرانية التي تحدّث عنها الرئيس المنتخب بايدن.

كما كانت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتين من بين الأهداف الأخرى للاختراق المتطور الذي استمر لأشهر، والذي اعترف به المسؤولون لأول مرة يوم الأحد الماضي.

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