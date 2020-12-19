دراسة تشير إلى ارتباط الكوابيس بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

أفاد باحثون أن مرضى القلب الذين يعانون من كوابيس بصورة أسبوعية هم الأكثر عرضة للشعور بالاكتئاب أو القلق بنحو خمس مرات؛ بل وأكثر عرضة للإصابة بصعوبة فى النوم، مقارنة بمن لا يعانون من كوابيس متكررة.ووفقا للدراسة الحالية، التى نُشرت فى المجلة الأوروبية "للتمريض وأمراض القلب والأوعية الدموية"، ترتبط الاضطرابات النفسية والأرق بتطور أمراض القلب وتطورها، وقد تكون الأحلام المزعجة دليلًا على أن المرضى بحاجة إلى جهود وقائية إضافية.وقال الدكتور"تاكاشى كونو"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "اليابان": "تظهر دراستنا إرتباطات قوية بين الإكتئاب والقلق والأرق والأحلام السيئة لدى مرضى القلب".وأضاف "كونو":"نظرًا لأن هذه كانت دراسة قائمة على الملاحظة، فإنها لا تستطيع تحديد العلاقة بين السبب والنتيجة، ولكنها قد تكون ثنائية الاتجاه. وبعبارة أخرى، قد يتسبب الاكتئاب والقلق والأرق في حدوث كوابيس، وقد تؤدي الكوابيس إلى الاكتئاب والقلق والأرق".كانت أبحاث طبية سابقة قد أشارت إلى إرتباط الكوابيس المتكررة بأنماط النوم والإضطرابات النفسية لدى عامة السكان.. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تبحث هذه العلاقة فى مرضى القلب.. كما فحصت ما إذا كانت أدوية القلب مرتبطة بالأحلام غير السارة أم لا.