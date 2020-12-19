أول تعليق من معين عبدالملك على تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة

قال الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، في أول تعليق له على تشكيل الحكومة الجديدة امتثالا لقرار صدر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن قرارا تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة هو تتويج لجهود كبيرة قادها فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، معتبرا أن هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.وتابع "عبدالملك"، عبر حسابه على موقع "تويتر": ان الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات.وأضاف: "المهمة التي ألقيت على عاتقي وزملائي الوزراء كبيرة وبالغة الصعوبة، وسنتجاوزها بإذن الله بالعمل النزيه والمثابر والسياسات الحكيمة وبتصحيح بيئة العمل الحكومي واستعادة فاعلية المؤسسات ورفع كفاءتها وتنقية الأجواء السياسية وتوحيد كافة الجهود والقوى تحت سقف الدولة وقيادة فخامة الرئيس".وتابع: "ثقة الحكومة عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة.. وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب ووقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل".