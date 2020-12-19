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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مكسيكو تعلق الأنشطة غير الأساسية حتى 10 يناير بسبب زيادة الإصابات بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
زكالات
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ستُعلّق مكسيكو الأنشطة غير الأساسية بدءا من السبت وحتى 10 يناير، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة كلوديا شينباوم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت شينباوم في بيان إن الأنشطة الأساسية وحدها ستبقى قيد التشغيل في العاصمة المكسيكية وولاية مكسيكو المجاورة (وسط)، خصوصا بيع المواد الغذائية والعمل بوسائل النقل والمصانع والمصارف.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات مكسيكو تقترب من نسبة 75 في المئة على الرغم من الدعوات المتكررة التي وُجّهت إلى السكان من أجل تقليص تحركاتهم، معلنةً عن زيادة أعداد الأسرّة المتاحة لعلاج المصابين بكوفيد-19.

من جهته، لفت الحاكم ألفريدو دل مازو الى ان ولاية مكسيكو تتخذ "إجراءات صارمة لإبطاء معدل الإصابة" بالفيروس.

وأكّد نائب وزارة الصحة هوجو لوبيز جاتيل أنّ من الضروري "اتّخاذ إجراءات استثنائيّة" في مواجهة الزيادة في عدد الوفيات.

وفي المكسيك البالغ عدد سكّانها 128 مليون نسمة، أصيب في الإجمال 1،289،298 شخصًا بالفيروس، توفّي منهم 116،487 نتيجة كوفيد-19، وفقًا لأحدث تقرير رسمي نُشر الخميس.

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