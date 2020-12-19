رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوريل: خطوات تركيا فى ليبيا وسوريا ضد الاتحاد الأوروبى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:27 ص
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
عبير سليم
طباعة
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، الجمعة، أن الدور التركي في كل من ليبيا وسوريا لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد، داعيا أنقرة لإعادة النظر في سياساتها.

وقال بوريل في بيان له: إن "التوترات في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا كانت من بين أكبر التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي في 2020، وأن الوضع سيستمر على هذا النحو في 2021 على الأرجح".

وأكد أنه "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تحقيق الاستقرار في القارة الأوروبية إن لم يتمكن من إيجاد ميزان صائب في علاقاته مع تركيا"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأشار إلى تردي العلاقات بين بروكسل وأنقرة في السنوات الأخيرة وعدم وجود أي تقدم في المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فشل المفاوضات حول قضية قبرص.

وأضاف أن "الدور التركي في المناطق من شرق وشمال إفريقيا إلى غرب البلقان استمر بالتعزز. وخصوص الدور التركي النشط وأحادي الجانب في كل من سوريا وليبيا كان ينظر إليه أكثر فأكثر على أنه لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي ككل ولا مع التفاهمات المتوصل إليها بين أعضائه".

وأعرب بوريل كذلك عن قلقه إزاء الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وما أعقبه من أعمال التنقيب التركية التي أصبحت "تحديا مباشرا" لليونان وقبرص.

وأكد أن تلك الأعمال "خلقت أجواء سلبية للغاية وعرقلت تفعيل الأجندة الإيجابية".

وأضاف أن "كل ذلك يثير تساؤلات جذرية بشأن الأهداف التي تبتغيها تركيا"، وخاصة نظرا لأن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: "لا شك أننا يجب أن نحقق مزيدا من التقدم في إجراء حوار صريح وعميق مع تركيا حول تلك القضايا، وأن تقدم تركيا ردودها".

وأكد أن "الفرصة لتغيير مسار العلاقات بيننا لا تزال قائمة"، وأن الاتحاد الأوروبي "يمد يده" لتركيا، آملا بأن تستجيب له.

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

فتاة جزائرية تقرر التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ خطيبها

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة

بدء فعاليات ورشة استخدامات الألوان الأكريليك ببيت السنارى

مناقشة رواية «طعم النوم» بالمركز الدولى للكتاب.. الليلة