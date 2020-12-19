كبير حاخامات إسرائيلى يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية فى دبى

يفتتح كبير حاخامات اليهود السفارديم، يتسحاق يوسف، اليوم السبت، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدرسة دينية.ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية، عن مكتب الحاخام، أن السفارديم توجه إلى الإمارات يوم الخميس، لتعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.ومن المقرر أن يلتقي السفارديم خلال زيارته، التي ستستمر حتى يوم الأحد، مسؤولين إماراتيين كبار وسيفتتح مدرسة يهودية وسينصب الحاخام ليفي دوخمان ككبير حاخامات الجالية اليهودية في الإمارات.وسيزور يتسحاق يوسف مركز الجالية اليهودية وكنيس بيت تيفيلا في دبي، إضافة إلى مطعم الكوشير في برج خليفة.وقال الحاخام دوخمان: "زيارة كبير الحاخامات تاريخية وإنه لشرف عظيم لنا أن نرحب به هنا في الإمارات".وأضاف: "يسعدنا قدومه حيث نقوم حاليًا بافتتاح العديد من مؤسساتنا الجديدة التي يتم بناؤها بسرعة وكفاءة".ويأتي ذلك بعد توقيع الإمارات وإسرائيل على ما يسمى بـ"اتفاقات أبراهام" حول تطبيع العلاقات بينهما وإقامة التعاون في مختلف المجالات.