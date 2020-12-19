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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشفيات ولاية كاليفورنيا الأمريكية تمتلئ بمرضى كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
مرضى كورونا
مرضى كورونا
وكالات
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اكتظت غرف الطوارئ ووحدات الرعاية الفائقة بمرضى فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي باتت حاليا بؤرة عدوى عالمية للوباء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سجلت أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان 41 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس و300 حالة وفاة وفقا لبيانات مسؤولي الصحة.

وذكرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن الولاية التي يقطنها 40 مليون نسمة لم يعد بها سوى 1200 سرير متاحة فقط بوحدات الرعاية الفائقة بحلول وهو ما يمثل 2.1 بالمئة من إجمالي عدد الأسرة.

وأظهر إحصاء رويترز أن الولايات المتحدة التي تسجل أكبر عدد للإصابات في العالم سجلت عددا قياسيا لحالات العدوى الجديدة يوم الخميس بلغ أكثر من 239 ألفا.

وتجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس 311 ألفا داخل الولايات المتحدة في حين سجلت البلاد أرقاما قياسية متتالية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال الأيام العشرين الماضية مقتربة من 114 ألفا يوم الخميس.

وفي كاليفورنيا، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة نحو 1.8 مليون بينما تجاوز عدد الوفيات حاجز 22 ألفا.

وبدأت الولايات الأمريكية بالفعل حملة تطعيم ضد الفيروس بلقاح شركة فايزر، ويتوقع أن تمنح السلطات موافقتها للقاح ثان من إنتاج شركة موديرنا خلال اليومين المقبلين.

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