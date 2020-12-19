الإصابات بكورونا فى جنوب أفريقيا تتجاوز 900 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 900 ألف إصابة.وقالت الوزارة إنه تم خلال الـ24 ساعة، تسجيل 8725 حالة و274 وفاة، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض في جنوب أفريقيا حتى الآن 24285.وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.وقال وزير الصحة في وقت سابق إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تتسبب في الموجة الثانية من التفشي.وجاء ذلك بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا إنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة.