رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإصابات بكورونا فى جنوب أفريقيا تتجاوز 900 ألف حالة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
كورونا فى جنوب أفريقيا
كورونا فى جنوب أفريقيا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 900 ألف إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم خلال الـ24 ساعة، تسجيل 8725 حالة و274 وفاة، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض في جنوب أفريقيا حتى الآن 24285.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وقال وزير الصحة في وقت سابق إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تتسبب في الموجة الثانية من التفشي.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا إنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة.

موضوعات متعلقة

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

وصول شحنة من الأدوية مقدمة من مصر إلى السودان لعلاج أعراض كورونا

مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

فتاة جزائرية تقرر التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ خطيبها

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة

بدء فعاليات ورشة استخدامات الألوان الأكريليك ببيت السنارى