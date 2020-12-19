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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق مهاجرة وإنقاذ اثنتين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أعلن خفر السواحل اليوناني، أن امرأة غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، فيما تمكن من إنقاذ اثنتين أخريين، عقب سقوطهن من زورق مطاطي مكتظ بعشرات المهاجرين.

ووصل الزورق إلى ليسبوس في وقت سابق، وعليه 24 شخصًا أبلغوا خفر السواحل اليوناني بسقوط 3 نساء في البحر خلال الرحلة من الساحل التركي إلى الجزيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وعثر خفر السواحل اليوناني في وقت سابق من الشهر الجاري، على جثة مهاجر بالقرب من زورق يوشك على الغرق أمام ساحل ليسبوس.

ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، في سبتمبر الماضي، عندما غرق زورق يقل مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية.

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