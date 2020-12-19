الكونجرس الأمريكى يمرر مشروع قانون تمويل لمدة يومين لتجنب إغلاق الحكومة

أقر مجلسا الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تمويل حكومي لمدة يومين لتجنب تعرض الحكومة لإغلاق جزئي.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" يجب أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون قبل الموعد النهائي في منتصف الليل لتجنب الإغلاق.وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع كما أقره مجلس النواب بأغلبية 320 إلى 60 صوتًا.