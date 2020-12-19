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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الليبية للاستثمار: استمرار خضوع أموال الوطن للعقوبات الدولية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
المؤسسة الليبية للاستثمار
المؤسسة الليبية للاستثمار
عبير سليم
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أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، الجمعة، أن القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها والتي سيتم استلامها من الحارس القضائي نتيجة للحكم الصادر عن محكمة لندن التجارية مؤخرا لصالح المؤسسة، ستظل خاضعة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي.

وقالت المؤسسة في بيان، نقلته الصحف الليبية، بشأن الحكم الصادر لصالحها من المحكمة التجارية الإنجليزية، القاضي برفع الحراسات على بعض قضايا المؤسسة في بريطانيا: " إنها لا ترغب حاليا رفع التجميد الواقع عليها".

وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار سينتج عنه وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية للمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها الشرعي برئاسة علي محمود حسن، وسيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحارس القضائي نظير تمثيله للمؤسسة في القضايا موضوع الحراسة.

وذكرت المؤسسة، أنها حققت نجاحا غير مسبوق في محكمة لندن التجارية بعد أن وافقت المحكمة على إنهاء ثلاث حراسات قضائية كانت قد بدأت بفرضها المحاكم الانجليزية منذ العام 2015 على المطالبات القانونية للمؤسسة بهدف تمكين إدارات المؤسسة المنقسمة في ذلك الوقت من تكليف جهة محاماة واحدة لتمثيل المؤسسة في ظل الانقسام السياسي.

يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

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