الولايات المتحدة ترخص لقاح موديرنا للاستخدام فى حالات الطوارئ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، ترخيص لقاح موديرنا للاستخدام في حالات الطوارئ، حسبما أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل، قبل دقائق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه تمت الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": إن "أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص".وأضاف: "اللقاحات في طريقها".وأوصت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق من الجمعة، بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في السابق على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.