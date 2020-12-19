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الثقافة

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
عائشة البصري
عائشة البصري
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ للشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري٬ رواية جديدة بعنوان "كجثة في رواية بوليسية"، كتبت الرواية أثناء الحجر الصحي على مدينة الرباط وهي مهداة لموتى وباء كورونا.

الرواية تخييل عن موت في زمن كورونا، فحين فتحت الراوية عينيها كان العالم قد اختفى، وجدت نفسها جسدا محموما مقيدا إلى سرير في غرفة بيضاء، تخضع لاستنطاق وتحقيق من رجل عسكري قدم نفسه كمقرر يعمل على إنهاء تقرير عن حياتها.

يخبرها هذا المقرر أنها مجرد جثة في مركز لتجميع الجثث قبل إرسالها لمكانها الأخير. وأنها ميتتها الثانية ويحثها على تذكر جزء من حياتها، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. على طاولة مقابلة للسرير تجلس امرأة أمام كومبيوتر تدون كل ما يقال ويجري في الغرفة.

خلف الباب المغلق مكبر صوت يرسل موسيقى عسكرية تتوقف بين فينة وأخرى ليُعْلن عن تحذيرات وأوامرَ وأخبارٍ مرعبة: حالة طوارئ قصوى، فيروس غامض وقاتل يجتاح كوكب الأرض، أرقام مهولة للموتى، وباء قلب العالم وأحدث فوضى عارمة بين البشر..

طوال ليلة كاملة تتمدد لتصبح شهورا، وفي مكان ضيق وملتبس يتسع ليصبح مركزا لتجميع آلاف الجثث الموبوءة، تتشابك أحداث عالمية خطيرة وأحداث شخصية ظلت أسرارا لا يعرفها غيرُ الراوية.

في عوالم غرائبية حيث لا حدود بين الموت والحياة، يسعى كل من العسكري والمساعدة والجثة لكشف سر ما. فمن من هذه الشخصيات يملك السر؟ من منها في دائرة الموت، ومن في دائرة الحياة؟ وأين ذهب العالم؟

يشار إلي أن عائشة البصري شاعرة وروائية وقاصة. ترجمت أعمالها للعديد من اللغات الأجنبية. حازت على جائزة كاتب ياسين للرواية (الجزائر 2016). جائزة سيمونْ لانْدْرايْ للشعر النسائي (باريس 2017). جائزة أفضل رواية عربية لسنة 2018 بمعرض الشارقة الدولي للكتاب).

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