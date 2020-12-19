العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة

تستقبل خشبة مسرح الهوسابير٬ في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ العرض المسرحي «الحب المحرِر»٬ والمأخوذة عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم للأديبة العالمية «فرنسين ريفرز».ويتناول العرض المسرحي «الحب المحرِّر» محاكاة قصصية بارعة مستوحاة من سفر هوشع، تدور أحداثها بين امرأة زانية وفلاح صالح لطيف تزوَّج بها.وهي رواية مغيرة للحياة، محورها محبة الله المفتدية غير المشروطة التي تخترق جميع الحدود وتحطم أعتى القيود، قالوا عنها إنها رواية مميزة للحياة، وأنها أعمق من ذلك، بل أنها اكتشاف للحياة.ديكور: خالد عادل٬ تأليف موسيقي وألحان: مصطفى منصور٬ تصميم الاستعراضات: أحمد عادل أرشميدس٬ مساعد الإخراج: بيتر مجدي٬ تدريب الممثلين: ساندرا ماضي - جورج أشرف٬ رئيس الفريق: بيتر وليم٬ رؤية ودراماتورج: سفيان الخضري٬ إخراج: مايكل مجدي.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.