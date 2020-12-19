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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس الوزراء السلوفاكى بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:26 ص
إيجور ماتوفيتش
إيجور ماتوفيتش
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش إصابته بفيروس كورونا، بعد أسبوع على مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وحسبما أفاددت وكالة أنباء "فرانس برس" يُشتبه في أن الرئيس الفرنسي أصيب بكوفيد-19 خلال القمة نفسها، ما دفع عددا من القادة الأوروبيين والمسؤولين الفرنسيين إلى بدء فترة حجر.

ونشر ماتوفيتش على فيسبوك صورة لنتائج الفحص الذي أجراه وعلّق عليها قائلا "اليوم، أنا واحد منكم".

وأضاف المسؤول البالغ 47 عاما "عليّ إمضاء عطلة عيد الميلاد وأنا أتلقى المساعدة في مستشفى".

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة وكالة "فرانس برس" بأن نتيجة فحص ماتوفيتش جاءت إيجابية الخميس، وقد ألغى منذ ذلك الحين كلّ أنشطته.

وقالت وسائل إعلام إنه تمت دعوة جميع الوزراء ووزراء الدولة إلى إجراء فحوص.

وأعلن اثنان منهم مساءً إصابتهما بكوفيد-19، وهما نائبة رئيس الوزراء فيرونيكا ريميسوفا ووزير الدفاع ياروسلاف ناد.

وسجلت سلوفاكيا أكثر من 146 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره، بينها نحو 4 آلاف إصابة الخميس.

وتوفّي ما يزيد عن 1400 شخص جراءه في البلد الذي تقطنه 5،4 ملايين نسمة، بينهم 62 الخميس.

وتدخل تدابير جديدة لاحتواء تفشي كوفيد-19 حيز التنفيذ السبت في سلوفاكيا، أبرزها غلق المتاجر غير الضرورية على الساعة الخامسة بعد الظهر.

وأعلنت وزارة الصحة أن سلوفاكيا ستتلقى أول شحنة من اللقاح ضد كوفيد-19 في 26 ديسمبر وأن التطعيم يمكن أن يبدأ في اليوم ذاته أو في اليوم التالي.

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