بدء فعاليات ورشة استخدامات الألوان الأكريليك ببيت السنارى

تنطلق في الثانية من بعد ظهر غدا الأحد٬ ببيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين لتعلم "تصنيع واستخدامات الألوان الاكريليك"، والتي تقوم بالتدريب فيها الفنانة سلوي حامد٬ مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.تركز الورشة على التعريف بالألوان الاكريليك وكيفية اعدادها وتصنيعها والمواد اللازمة لذلك، فالألوان الأكريليك من الألوان الصناعية سريعة الجفاف، إذ تحتفظ برونقها حتى بعد جفافها، كما أنَّها لا تسيل بسهولة، ومن ثم فهي تحتاج لمهارة مميزة.كما سيتم التركيز على استخداماتها المتعددة، فهي تستخدم على الورق المقوى والقماش والألواح الخشبية والجدران والمفروشات، لكي تجعلها أكثر جاذبية وواقعية لأنها نابضة بالحياة.تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على هذا النوع من الألوان الذي أصبح شائع الاستخدام، حيث يتميز بأنه سريع الجفاف ويدوم طويلًا، فضلًا عن أنه أقل ضررًا ويمتلك مناعة ضد الماء والزيت وغير قابل للاشتعال.