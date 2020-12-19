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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوجدانوف وريابكوف يستقبلان المقداد فى موسكو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
فيصل المقداد
فيصل المقداد
وكالات
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استقبل اثنان من نواب وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي قام بزيارة عمل للعاصمة الروسية موسكو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان للخارجية الروسية بعد لقاء المقداد بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن الجانبين "تبادلا الآراء حول قضايا الشرق الأوسط مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا".

وأضاف البيان أن بوجدانوف والمقداد ركزا الاهتمام على عمل اللجنة الدستورية السورية، بما في ذلك نتائج دورتها الرابعة التي جرت بين 30 نوفمبر و4 ديسمبر الجاري.

كما جرى التأكيد على أهمية المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والنازحين السوريين، الذي انعقد بدمشق في نوفمبر الماضي، في سياق الجهود للمساعدة على إحلال الاستقرار في سوريا وإعادة إعمار البنية التحتية فيها.

وأكد الجانبان سعيهما إلى "مواصلة تعميق الحوار السياسي حول مجمل قضايا الشرق الأوسط".

وخلال اللقاء بين سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي والوزير السوري، بحث الجانبان الوضع الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي "تحولت بنتيجة السياسيات الهدامة لبعض الدول الغربية من جهاز فني إلى أداة لتحقيق مخططات جيوسياسية ترفضها روسيا وسوريا".

وبحث ريابكوف مع المقداد مختلف نواحي جدول الأعمال في مجال الرقابة على الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد الجانبان سعيهما إلى "مواصلة التعاون الفعال في الساحات الدولية ذات الشأن".

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