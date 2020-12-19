مناقشة رواية «طعم النوم» بالمركز الدولى للكتاب.. الليلة

يجتمع فريق المناقشة في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ بالمركز الدولي للكتاب بجوار دار القضاء العالي٬ في أمسية جديدة من أمسيات الفريق٬ وذلك لمناقشة رواية «طعم النوم»، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للكاتب طارق إمام.ومما جاء في الرواية: «حلمُ شخصٍ آخر، أكتب قصتي هذه وأنا نائمة، الناس يعتقدون أننا لكي نحكي قصةً تخصنا ينبغي أن نكون مستيقظين، كأن علينا أن نحمي حياتنا مرتين، حين نعيشها وحين نرويها، وأنا أقول إن أحدًا لا يستطيع أن يروي قصته الحقيقية، أو ما يظنها قصته الحقيقية، دون أن يكون مغمضًا».تتناول الرواية قصّة فتاة تعيش في منزلٍ يُدعى «منزل الجميلات النائمات»، تُقرّر ألّا تكون موضوعًا روائيًا لأحد العجائز، وإنّما أن تكون هي الكاتبة هذه المرّة، وأن يكون العجوز النائم في المنزل موضوعًا لروايتها، حسب بيان أصدرته دار المصرية اللبنانية اليوم.وتتقاطع رواية طارق إمام مع روايَتي «الجميلات النائمات» لياسوناري كاواباتا، و«ذاكرة جانياتي الحزينات» لجابرييل جارسيا ماركيز، وتختلف عنهما بأنّها تنطلق من وجهة نظرٍ عكسية، إذ إنّ الفتاة النائمة هنا هي الراوية.