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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
حفل الكريسماس بالمسرح
حفل الكريسماس بالمسرح الكبير
نضال ممدوح
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بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة كل من السوبرانو إيمان مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظي، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا.

ويتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار الألماني العالمي بيتهوفن بعنوان "القداس الاحتفالي" للسوليست والكورال والأوركسترا والذي يعد من أضخم الأعمال التي ألفها بيتهوفن حيث استغرق في تأليفه أربعة سنوات.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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