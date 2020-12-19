«أفريقيا.. التحديات والمستقبل» ندوة بمسرح الهناجر.. اليوم

يحتضن مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت٬ ندوة بعنوان «أفريقيا.. التحديات والمستقبل - رؤية الشباب الأفريقي»٬ والتي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلي للثقافة٬ بالتعاون مع برنامج «بناء القدرات المعرفية والقيادية لشباب القارة الأفريقية»، تحت إشراف الدكتور صلاح سليمان.ويتضمن اللقاء مشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأفريقي؛ وعدد كبير من شباب الدول الأفريقية المقيمين بمصر؛ ويقدم اللقاء شينونوي تمبو.ويتضمن اللقاء كلمة المستشارة تهاني الجبالي، مقررة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب٬ وكلمة لصلاح سليمان مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب.يشارك في الجلسة الأولى التي تعقد بعنوان «التحديات التي تعترض طريق التنمية في القارة» كل من: «السفير أحمد حجاج٬ الدكتورة أماني الطويل٬ الدكتور السيد فليفل٬ والدكتور عماد عدلي».أما الجلسة الثانية، وتقام بعنوان «حوار الأجيال.. حول كيفية تخطي العقبات من أجل تنمية مستدامة للقارة»، ويديرها صلاح سليمان٬ ويشارك فيها كل من الدكاترة: «أشرف كمال٬ عبد الغني هندي٬ إسماعيل عبد الجليل، عايدة نصيف٬ مصطفى فودة»، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب أفريقيا.كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «فيسبوك»، وقناتها على «اليوتيوب».