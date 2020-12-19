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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
اليوم العالمى للغة
اليوم العالمى للغة العربية
نضال ممدوح
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تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ الاحتفالية التي ينظمها المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي فريد، باليوم العالمي للغة العربية٬ والذي يقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الاحتفالية تكريم كلًا من: المترجم بدر الرفاعي ويتحدث عن منجزه في الترجمة سيد محمود، والدكتور أنور إبراهيم الذي يضيء منجزه في الترجمة عن اللغة الروسية، الكاتب إيهاب الملاح.

وتكريم اسم العالم الراحل الدكتور محمد عوني عبدالرؤوف، ويقدم لمنجزه في الترجمة الدكتور محمد العبد، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي زامل المحتفى به في كلية الألسن.

كما تتضمن الاحتفالية حوارًا ثقافيًا مع المكرمين: الدكتور أنور إبراهيم، وبدر الرفاعي تحت عنوان "اللغة العربية والترجمة" يديره الدكتور عبدالعزيز بديوي، وتختتم الاحتفالية بقصائد فصحى مغناة يقدمها كورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

والجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أصدرت قرارها عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

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