صدور «كرغوة على جسدى» مختارات شعرية لـ رفعت سلّام

تصدر قريبًا عن دار العائدون للنشر والتوزيع٬ مختارات شعرية للشاعر رفعت سلّام، تحت عنوان «كرغوة على جسدي» كان الشاعر قد سلّمها لدار العائدون منذ فترة.و يعد «سلام» من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة «إضاءة 77» مع بعض زملائه، حلمي سالم٬ جمال القصاص٬ أمجد ريان٬ طلعت شاهين٬ وماجد يوسف، ثم أصدر مجلة «كتابات»، وله عدد من الكتب في مجالات الشعر والدراسات النقدية والترجمة منها: سبعة أعمال شعرية هي: «وردة الفوضى الجميلة٬ إشراقات رفعت سلاَّم٬ إنها تُومئ لي٬ هكذا قُلتُ للهاوية٬ إلى النهار الماضي٬ كأنَّها نهاية الأرض٬ حجرٌ يطفو على الماء».وصدر له في الدراسات: المسرح الشعري العربي٬ بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية٬ بحثًا عن الشعر، إلي جانب ترجماته لأعلام الشعر العالمي البارزين من بينهم: «بوشكين٬ ماياكوفسكي٬ كربرشويك٬ ليرمونتوف٬ يانيس ريتسوس٬ سوزان برنار٬ شارل بودلير٬ قسطنطين كفافي٬ أوديسيوس إيليتِس»، وغيرهم.