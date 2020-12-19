خطة عمل لتقديم خدمات تعليمية على إذاعة الوادى الجديد

التقى الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، الإعلامي نبيل عبد المقصود، مدير عام إذاعة الوادي الجديد، بصحبة الإعلامي أيمن الصفتي.وخلال اللقاء إستعرض وكيل التعليم بالمحافظة، ومدير عام الإذاعة سبل التعاون المشترك، والذى يهدف إلى خدمة أبنائنا الطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.وأثنى الدكتور «النيلي» على المجهودات المبذولة للإذاعة الإقليمية وما تمتلكه من قدرة وفاعلية فى تقديم كل ما يفيد الطالب، بالإضافة لعرض المنهج التعليمي وشرحه والرد على الإستفسارات والمقترحات من الطلاب عن طريق البرامج التعليمية المختلفة مع المختصين وذوى الخبرات من موجهى العموم والأوائل مثال برنامج استاذ ع الهواء.وأثمر اللقاء على وضع خطة عمل للفترة القادمة هدفها تقديم أكبر إستفادة لجميع طلاب المحافظة، وبالتعاون مع المختصين كل بمجاله بما يعود بالنفع على جميع طلاب المحافظة وأولياء أمورهم.