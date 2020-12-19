المسرح القومى يحتفي بمحمود ياسين فى «ليلة حب»

تحتضن خشبة المسرح القومي بالعتبة٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ احتفالية خاص بالنجم الراحل محمود ياسين٬ تحت عنوان «ليلة حب».الأمسية كتبها عمرو محمود ياسين٬ ويخرجها المخرج الكبير ناصر عبد المنعم٬ مادة فيلمية حازم مصطفي٬ ديكور وملابس نورهان سمير٬إضاءة عز حلمي٬ أداء حركي رجوي حامد٬ إعداد موسيقي جمال رشاد٬ مساعدا الإخراج: دينا محمود، شريف فاروق٬ مخرج منفذ داليا حافظ.وكان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 بعد رحلة فنية وإبداعية طويلة قدم من خلالها عشرات الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية إلي أعمالها المسرحية، نذكر منها: «مصر فوق كل المِحَن٬ الحلم٬ وطني عكا٬ عودة الغائب٬ واقدساه٬ سليمان الحلبي٬ الخديوي٬ الزير سالم٬ ليلة مصرع جيفارا٬ ليلى والمجنون».بدأ مشواره السينمائي بأدوار صغيرة من خلال أفلام: «الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف، حكاية من بلدنا»، حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية، ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلمًا.