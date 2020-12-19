«شوبير»: هانى أبوريدة وراء إقالة اللجنة الخماسية.. و«الجناينى ممكن يرجع»

انتقد الكابتن أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المستقيل تعيين أحمد مجاهد رئيسًا للجنة الثلاثية الجديدة التي تم تعيينها من قبل الفيفا لإدارة اتحاد الكرة في مصر، حلفًا للجنة الخماسية التي كان يرأسها المهندس عمرو الجنايني بعد إقالتها من الفيفا.وقال "شوبير"، في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة " مصر mbc"، إن المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل وراء تعيين أحمد مجاهد وإقالة عمرو الجنايني واللجنة الخماسية، معلقًا: "أبوريدة استغل منصبه في الفيفا وطلب من المسئولين أثناء اجتماعه معهم في العاصمة القطرية "الدوحة" تغيير اللجنة الخماسية التي تدير كرة القدم في مصر واختيار أحمد مجاهد لرئاسة اللجنة الجديدة".وأوضح أن أحمد مجاهد كان أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل فكيف يتم تعيينه رئيسًا للجنة تدير الاتحاد بعد ذلك؟، متابعًا: "اللي حصل دا غلط ومينفعش وعمرو الجنايني ممكن يرجع تاني وأحمد مجاهد يمشي".