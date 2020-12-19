الصين تمد يدها إلى بايدن وتحذر من «مكارثية» جديدة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، أنّ بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول أولويّات عدّة، لكنه حذّر واشنطن من تبنّي نزعة "مكارثية" معادية للصين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" عقب أشهر من المواجهة المباشرة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، عبّر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وإيجاد مناخ من "الثقة المتبادلة" بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 يناير.وقال وانج يي خلال مداخلة عبر الفيديو مع مركز دراسات "آسيا سوسايتي" في نيويورك، "من المهم أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت".وشدّد على أن الصين ترى "إمكانية تعاون" حول أولويات عدّة مع إدارة بايدن، بينها الأزمة الاقتصادية والتغيّر المناخي.وأضاف: "نأمل في التمكّن من توسيع التعاون وإدارة اختلافاتنا بالحوار".وانخرطت إدارة ترامب في حرب تجارية وسياسية مع الصين، معتبرة أنّ عقودا من الحوار مع بكين لم تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة.ومن بين مَن تَصدّر المواجهة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي ألغى برامج تبادل ثقافي تُموّلها الصين، وشدّد شروط منح التأشيرات لمواطنيها.ومع تبنّيه خطابا يحمل نبرة إيديولوجية في اتهاماته للحزب الشيوعي الصيني، اعتبر بومبيو أنّ ما يجري صراع بين "الحرية" و"الطغيان"، داعيا الجامعات الأمريكية إلى الحذر من الطلاب الصينيين.وجاء في بيان للوزير الأمريكي أنّ "الأنشطة الضارّة للحزب الشيوعي الصيني في الصين وخارجها تقوّض المصالح الأمريكية وسيادة حلفائنا".ووضعت وزارة التجارة الأمريكية 59 كيانا صينيا إضافيا على لائحتها السوداء، بينها جامعة تيانجين ومعهد بكين للتكنولوجيا. ويجب الحصول على إجازة خاصة لتصدير أيّ تكنولوجيا أميركية إلى تلك الكيانات.وتُلخّص دوافع العقوبات الجديدة درجة سخط واشنطن، إذ برّرتها بانتهاكات حقوق الإنسان و"الرقابة الواسعة النطاق" و"سرقة أسرار صناعية تعود إلى شركات أمريكية" واستغلال صادرات أمريكية لأهداف عسكرية وشنّ حملة ترهيب في بحر الصين الجنوبي، وغيرها.