رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تمد يدها إلى بايدن وتحذر من «مكارثية» جديدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، أنّ بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول أولويّات عدّة، لكنه حذّر واشنطن من تبنّي نزعة "مكارثية" معادية للصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" عقب أشهر من المواجهة المباشرة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، عبّر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وإيجاد مناخ من "الثقة المتبادلة" بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 يناير.

وقال وانج يي خلال مداخلة عبر الفيديو مع مركز دراسات "آسيا سوسايتي" في نيويورك، "من المهم أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت".

وشدّد على أن الصين ترى "إمكانية تعاون" حول أولويات عدّة مع إدارة بايدن، بينها الأزمة الاقتصادية والتغيّر المناخي.

وأضاف: "نأمل في التمكّن من توسيع التعاون وإدارة اختلافاتنا بالحوار".

وانخرطت إدارة ترامب في حرب تجارية وسياسية مع الصين، معتبرة أنّ عقودا من الحوار مع بكين لم تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة.

ومن بين مَن تَصدّر المواجهة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي ألغى برامج تبادل ثقافي تُموّلها الصين، وشدّد شروط منح التأشيرات لمواطنيها.

ومع تبنّيه خطابا يحمل نبرة إيديولوجية في اتهاماته للحزب الشيوعي الصيني، اعتبر بومبيو أنّ ما يجري صراع بين "الحرية" و"الطغيان"، داعيا الجامعات الأمريكية إلى الحذر من الطلاب الصينيين.

وجاء في بيان للوزير الأمريكي أنّ "الأنشطة الضارّة للحزب الشيوعي الصيني في الصين وخارجها تقوّض المصالح الأمريكية وسيادة حلفائنا".

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية 59 كيانا صينيا إضافيا على لائحتها السوداء، بينها جامعة تيانجين ومعهد بكين للتكنولوجيا. ويجب الحصول على إجازة خاصة لتصدير أيّ تكنولوجيا أميركية إلى تلك الكيانات.

وتُلخّص دوافع العقوبات الجديدة درجة سخط واشنطن، إذ برّرتها بانتهاكات حقوق الإنسان و"الرقابة الواسعة النطاق" و"سرقة أسرار صناعية تعود إلى شركات أمريكية" واستغلال صادرات أمريكية لأهداف عسكرية وشنّ حملة ترهيب في بحر الصين الجنوبي، وغيرها.

موضوعات متعلقة

وصول شحنة من الأدوية مقدمة من مصر إلى السودان لعلاج أعراض كورونا

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

صندوق النقد الدولى يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

فتاة جزائرية تقرر التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ خطيبها

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة

بدء فعاليات ورشة استخدامات الألوان الأكريليك ببيت السنارى

مناقشة رواية «طعم النوم» بالمركز الدولى للكتاب.. الليلة