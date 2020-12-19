صدور رواية «رينكونيته وكورتاديو» للكاتب الإسبانى ثربانتس

بالتعاون مع منشورات تكوين٬ صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لرواية "رينكونيته وكورتاديو" للكاتب الإسباني ثربانتس٬ ومن ترجمة عبدالهادي سعدون. والعمل ضمن سلسلة النوڤيلات الـ 12 الكاملة لثربانتس.وبحسب مترجم الرواية في مقدمته: "هذه الرواية قطعة حيّة من عالم أصبح بعيدًا عنا، ولكن آثاره يمكن أن نجدها حتى اليوم في بقاع مختلفة من عالمنا الواسع. سواء تعاطفنا مع صاحبيها أو وجّهنا لهما الانتقاد ضمن رؤية الروائي نفسه، فالحلّ لا يكمن في هذا وذاك، بقدر ما يكمن في الواقعية التصويرية والمثالية المدركة منها".وتابع: "بقي أن نذكر أن الرواية تشترك في مناخها وطبيعة توصيفاتها مع العديد من روايات البيكاريسك الصعلوكية الإسبانية أو الأوربية الأخرى، المتميزة بصبغتها الواقعية والوصفية الحية واللغة الديناميكية المشوقة".مؤلفات ثربانتس هي من الكتب الأكثر قراءةً وطباعةً وترجمةً ودراسةً في العالم؛ بل إن ثربانتس بالنسبة للنقاد وقِطاع واسع من القراء، يُعدّ الكاتب الإنساني الأول والروائي الأعظم في تاريخ الأدب، فكتاباته لا تزال لصيقة بأحلامنا وطموحاتنا، بل وحتى بخساراتنا المتكررة.أعمال ثربانتس أسفار حقيقية لا تنتهي بصدورها، بل ببقائها فاعلة وحيّة حتى لو مرت عليها أزمنة طويلة وتغيرت طبائع البشر وأزمنتهم.