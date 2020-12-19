رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية «رينكونيته وكورتاديو» للكاتب الإسبانى ثربانتس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
رينكونيته وكورتاديو
رينكونيته وكورتاديو
نضال ممدوح
طباعة
بالتعاون مع منشورات تكوين٬ صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لرواية "رينكونيته وكورتاديو" للكاتب الإسباني ثربانتس٬ ومن ترجمة عبدالهادي سعدون. والعمل ضمن سلسلة النوڤيلات الـ 12 الكاملة لثربانتس.

وبحسب مترجم الرواية في مقدمته: "هذه الرواية قطعة حيّة من عالم أصبح بعيدًا عنا، ولكن آثاره يمكن أن نجدها حتى اليوم في بقاع مختلفة من عالمنا الواسع. سواء تعاطفنا مع صاحبيها أو وجّهنا لهما الانتقاد ضمن رؤية الروائي نفسه، فالحلّ لا يكمن في هذا وذاك، بقدر ما يكمن في الواقعية التصويرية والمثالية المدركة منها".

وتابع: "بقي أن نذكر أن الرواية تشترك في مناخها وطبيعة توصيفاتها مع العديد من روايات البيكاريسك الصعلوكية الإسبانية أو الأوربية الأخرى، المتميزة بصبغتها الواقعية والوصفية الحية واللغة الديناميكية المشوقة".

مؤلفات ثربانتس هي من الكتب الأكثر قراءةً وطباعةً وترجمةً ودراسةً في العالم؛ بل إن ثربانتس بالنسبة للنقاد وقِطاع واسع من القراء، يُعدّ الكاتب الإنساني الأول والروائي الأعظم في تاريخ الأدب، فكتاباته لا تزال لصيقة بأحلامنا وطموحاتنا، بل وحتى بخساراتنا المتكررة.

أعمال ثربانتس أسفار حقيقية لا تنتهي بصدورها، بل ببقائها فاعلة وحيّة حتى لو مرت عليها أزمنة طويلة وتغيرت طبائع البشر وأزمنتهم.

موضوعات متعلقة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

«صحة شمال سيناء» تنفي نقص الأكسجين ووفاة 7 أشخاص بمستشفى العريش

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

مجلس الشيوخ يرفض ادعاءات البرلمان الأوربى حول حقوق الإنسان فى مصر

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

اسأل طبيب.. فيتامين «د» لا يؤثر على علاج كورونا

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «طعم النوم» بالمركز الدولى للكتاب.. الليلة

اليوم.. مناقشة كتاب «عوالم الإنسان المجهولة» بمكتبة المستقبل

«أفريقيا.. التحديات والمستقبل» ندوة بمسرح الهناجر.. اليوم

القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة العربية