المغرب يسجل 2647 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المغربية، إنها سجلت 2647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولا من 2776 في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 412 ألفا و393 حالة.وأضافت الوزارة أنها سجلت 50 وفاة مقابل 55 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6854.وأوضحت الوزارة أن 2727 فردا تعافوا من المرض مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 372 ألفا و725 ولم تحدد الحكومة بعد موعدا لبدء حملة للتطعيم بلقاح واق من العدوى قال بيان للقصر الملكي في وقت سابق إنها ستكون مجانية، وستشمل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما.وتشمل المرحلة الأولى للحملة تطعيم العاملين في الصفوف الأمامية بقطاعات الأمن والصحة والتعليم وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.